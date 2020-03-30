Киев, , 08:39 — REGNUM Команда президента Украины Владимира Зеленского имеет три-четыре варианта решения конфликта в Донбассе, заявил министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Алексей Резников 30 марта в интервью «РБК-Украина».

По его словам, в момент назначения министра Зеленский признал, что на Украине никто всерьёз не занимается темой реинтеграции Донбасса на Украину.

«Ожидалось, что появится такой человек и структура. Но самое главное — это написание программы и сценария развития событий…, что будет, когда мы «освободим» эти территории. Например, через полгода», — рассказал чиновник.

Резников добавил, что это позволило бы провести местные выборы в Донбассе осенью 2020 года, но также рассматриваются сценарии возвращения региона под контроль Украины через год, пять или 45 лет, по примеру Восточной и Западной Германии.

«То есть вариантов развития событий может быть три-четыре… Когда президент озвучил мне эти ожидания, что я эти варианты должен буду продумать и описать — это означает, что он прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что быстрый вариант один из нескольких и не самый вероятный», — рассказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук заявил, что ни о каком возвращении Донбасса речи быть не может, поскольку Украина в очередной раз продемонстрировала истинное отношение к жителям региона, закрыв пункты пропуска из-за распространения COVID-19.

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