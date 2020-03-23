Киев, , 17:51 — REGNUM О каком возвращении Донбасса «через сознание людей, живущих на неконтролируемых территориях», может говорить сегодня власть на Украине после того, как ею было принято решение прекратить пропуск граждан и транспортных средств с территории республик Донбасса через линию разграничения, заявил сегодня, 23 марта, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Политик подчеркнул, что в критической ситуации украинская власть продемонстрировала циничное отношение к жителям Донбасса.

Оппозиционный парламентарий напомнил, что пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств с территории Донбасса Украина прекратила с 22 марта. В то же время, отметил Медведчук, российское правительство дополнительным распоряжением от 16 марта разрешило въезд жителей республик в Россию.

«В критические моменты и в реальных действиях, а не в политических декларациях проявляется реальное отношение к людям, причем не просто к людям — к гражданам Украины. И это отношение к жителям Донецка и Луганска продемонстрировали Украина и Российская Федерация. О каком возвращении Донбасса через сознание людей, живущих на неконтролируемых территориях, может говорить сегодня власть в Украине после подобного шага? К тому же, учитывая число заболевших в Европе, откуда массово возвращаются украинцы, и число больных в республиках Донбасса, этот шаг вообще лишен смысла и заставляет сомневаться в адекватности украинской власти», — заявил Медведчук.

Вместе с тем, по мнению политика, подобный шаг, свидетельствующий об отказе от соблюдения конституционных прав граждан, с радостью поддержат национал-радикалы.

«Но самое страшное в нем — демонстративный отказ от соблюдения конституционных прав своих сограждан, незаконный и циничный, который, впрочем, с радостью будет поддержан различными маргиналами национал-радикального толка. Теми, на мнение которых, к сожалению, ориентируется нынешняя власть во главе с президентом Зеленским», — резюмировал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно, что Россия открыла границу для жителей республик Донбасса. В говорится в документе, решение принято «в связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и руководствуясь принципами гуманности».