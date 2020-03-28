Скопье, , 21:34 — REGNUM Посольство ФРГ в Северной Македонии передаст все средства, которые были предусмотрены его бюджетом на реализацию «Малых проектов» правительству Северной Македонии на закупку медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, в распоряжение правительства Северной Македонии перейдет 2,5 миллиона македонских денаров (примерно 3,51 миллиона рублей).

Посол Германии в Северной Македонии Томас Герберих пожелал сил медицинскому персоналу и скорейшего выздоровления всем пациентам.

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