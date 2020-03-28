Токио, , 16:47 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал принять беспрецедентные меры стимулирования экономики на фоне угрозы распространения коронавируса. Об этом 28 марта сообщает Reuters.

«Мы находимся в критическом состоянии. Мы должны быть готовы к долгосрочному противостоянию. Я хочу быть в этом откровенным», — приводит агентство слова главы японского правительства.

Меры, которые будут введены Абэ, будут включать налоговые стимулы и льготы для компаний. Подробности предстоящих мер пока не раскрываются.

Напомним, за последние сутки только в столице Японии, городе Токио коронавирусной инфекцией заразились 60 человек, по всей стране отмечено около 1 тыс. 500 заражений и 52 смертельных случая.

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