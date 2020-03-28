Санкт-Петербург, , 13:57 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал жителей России неукоснительно соблюдать условия добровольной самоизоляции на время объявленной нерабочей недели, чтобы не допустить ухудшения ситуации по коронавирусу в стране.

Инфекционная больница им. Боткина в Санкт-Петербурге Елена Молчанова © ИА REGNUM

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом Мурашко заявил в субботу, 28 марта, после посещения инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге, куда помещают с подозрением на коронавирус и тех, у кого подтверждена инфекция.

«В следующую неделю, которая направлена на минимизацию инфекционных процессов, очень важно, чтобы население соблюдало режим изоляции. Все дальнейшие действия будут зависеть непосредственно от того, как мы сейчас вместе поможем остановить процесс. От этого зависит судьба наших, родителей, детей, старшего поколения», — сказал Михаил Мурашко.

Всего в России на 28 марта зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 49 человек. Четверо человек скончались.

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