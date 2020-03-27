* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 23:06 — REGNUM Жертвами терактов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии за пять дней стали 50 человек, сообщила 27 марта журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идёт об атаках террористов на восточном берегу Евфрата на неподконтрольной Дамаску территории. По словам Захаровой, только за последние несколько дней (с 20 по 24 марта), террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели свыше 20 терактов.

Захарова «Жертвами стали около 50 человек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта проамериканская коалиция опубликовала отчёт об авиаударах по позициям ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и в Ираке.

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