Москва, , 21:54 — REGNUM Российско-китайские переговоры на уровне глав МИД состоялись 27 марта, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Одной из тем телефонных переговоров российского и китайского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Ван И стали действия стран против распространения коронавируса.

Захарова «Стороны обсудили ситуацию, вызванную непосредственно пандемией. Дали самую высокую оценку международному сотрудничеству и обмену опытом в борьбе с пандемией, в противодействии её дальнейшему распространению. Отметили эффективность предпринимаемых в наших странах мер».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров 27 марта также провёл телефонные переговоры на тему борьбы с распространением вируса SARS-CoV-2 с коллегами из Франции и из ОАЭ.

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