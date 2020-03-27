Москва, 27 марта 2020, 21:54 — REGNUM Российско-китайские переговоры на уровне глав МИД состоялись 27 марта, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Одной из тем телефонных переговоров российского и китайского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Ван И стали действия стран против распространения коронавируса.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров 27 марта также провёл телефонные переговоры на тему борьбы с распространением вируса SARS-CoV-2 с коллегами из Франции и из ОАЭ.
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