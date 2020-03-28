Стокгольм, , 07:29 — REGNUM По мнению главы Службы государственной безопасности Швеции, Россия и КНР представляют для Швеции большую угрозу. Это связывают с тем, что Россия и Китай распространяют информацию о том, что в Швецию поступают бесконтрольные миграционные потоки, в стране наблюдается высокий уровень преступности и что действующий в Швеции демократический режим слишком слаб. Об этом 27 марта сообщило шведское издание Fria Tider.

На фоне развития эпидемии COVID-19 шведская Служба государственной безопасности выпустила пресс-релиз, в котором говорится о стоящих перед страной угрозах. В частности, Служба сообщает о том, что в Швеции по-прежнему осталось определенное количество расистов, распространяющих в интернете шовинистическую идеологию, идеи антифеминизма и теории заговора. Как считают в Службе государственной безопасности, эти информационные кампании поддерживаются иностранными государствами, которым выгодна поляризация и дестабилизация шведского общества.

«С определенной риторикой в адрес Швеции выступают Россия и Китай. Они распространяют не соответствующую действительности информацию о том, что у нас бушует преступность, что мы не мы не в состоянии контролировать миграционные потоки, которые мы имеем, и что наша демократия слишком слаба, чтобы справиться с этими проблемами. Точно таких же взглядов придерживаются и право-радикальные экстремисты в Швеции», — заявил директор Службы государственной безопасности Клас Фриберг.