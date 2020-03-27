джа, , 12:04 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что чрезвычайный саммит G20, является свидетельством глобального лидерства в борьбе с кризисами, сообщает Antara.

«Президент Индонезии принял участие в онлайн-саммите G20, обсуждая COVID-19. На этот раз на саммите G20 присутствовали не только государства-члены G20, но и международные организации и ряд других стран. Это свидетельствует о глобальном лидерстве G20 в борьбе с кризисами», — заявила министр иностранных дел Индонезии.

Глава МИД Индонезии подчеркнула, что из заявлений лидеров на саммите G20, было видно, что главы государств и главы представительств были полны решимости защищать жизни людей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии выдвинуло пять конкретных шагов для борьбы с коронавирусом COVID-19, которые были представлены во время видеоконференции с лидерами G20.

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