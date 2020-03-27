Сеул, , 11:47 — REGNUM В Южной Корее выразили озабоченность по поводу плана правительства Японии слить воду с атомной электростанции «Фукусима-1» в Тихий океан. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

По данным источников, власти Южной Кореи призвали Японию пересмотреть план утилизации воды, чтобы она не оказала влияние на здоровье и безопасность граждан Южной Кореи, а также морскую экосистему.

Ранее представители компании Tokyo Electric Power, являющейся собственниками АЭС, разработали план, согласно которому сброс воды будет осуществляться на протяжении 30 лет. В следующем году компания также намерена произвести очистку воды от радиоактивных веществ (за исключения трития).

Как передавало ИА REGNUM, авария на японской АЭС «Фукусима-1» произошла 11 марта 2011 года и была спровоцирована землетрясением магнитудой девять баллов и цунами. По предварительным данным, объём накопленной воды в разрушенных реакторах составляет около 1 млн тонн.