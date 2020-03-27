Новосибирск, , 08:16 — REGNUM Законодательное собрание Новосибирской области на сессии приняло обращение к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести».

«На данный момент в поддержку присвоения Новосибирску почётного звания собрано более 56 тысяч подписей, обращение поддержали десятки общественных организаций. Уверен, что все жители Новосибирска поддерживают эту инициативу. Скажу, что и на территориях сельских районов эта инициатива была поддержана, — отметил первый заместитель председателя Заксобрания Андрей Панфёров. — И, возможно, в преддверии 80-летия Победы, будут инициативы по присвоению регионам этого почётного звания, и Новосибирская область также получит звание «Область трудовой доблести».

По словам депутата Вадима Агеенко, Новосибирск может получить почётное звание одним из первых, так как, «наверное, самыми первыми подаём такое ходатайство».

Обращение поддержано и принято единогласно.