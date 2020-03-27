Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил президента Иракского Курдистана Нечирвана Барзани с Наврузом, об этом 26 марта сообщается на официальном сайте курдского лидера.

Глава Белого дома пожелал теплых и радостных праздников курдскому народу, отметив, что совместно они добились больших побед в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы вместе добились большого прогресса в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), я с нетерпением жду новых возможностей для укрепления наших отношений», — отметил Трамп.

Напомним, иракские курды являются надежными союзниками США в Ираке и в целом в регионе, они обязаны Вашингтону обретением широкой автономии в рамках государства, после того, как американские военные вторглись в страну и свергли президента Саддама Хусейна.

Читайте ранее в этом сюжете: Барзани провел переговоры с помощником министра финансов США