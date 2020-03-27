Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Соединенные Штаты отменили ежегодные военные учения с участием Филиппин в качестве меры по предотвращению угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает Reuters.

Отмечается, что учения должны были пройти с 4 по 15 мая, однако из-за острой ситуации с коронавирусом их пришлось отменить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский телеканал CNN со ссылкой на источники заявил, что на борту атомного авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт» заражены новым коронавирусом не менее 25 военнослужащих. При этом источники не исключают, что число заболевших COVID-19 может увеличиться на десятки человек.

Читайте ранее в этом сюжете: 25 военных заразились коронавирусом на авианосце США «Теодор Рузвельт»