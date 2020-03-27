Бердск, Новосибирская область, , 07:40 — REGNUM Администрация Бердска сообщила о введении временного ограничения личных приёмов граждан и организаций из-за коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В администрации города Бердска в целях предотвращения случаев заражения и распространения новой коронавирусной инфекции с 27 марта 2020 года временно ограничено проведение личного приёма граждан (физических лиц) и организаций (юридических лиц)», — говорится на официальном сайте мэрии.

Городские власти просят направлять обращения и запросы по почте, через официальный сайт или по телефону.