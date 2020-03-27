Париж, , 03:45 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о подготовке «новой важной инициативы» в рамках борьбы с коронавирусом.

«В ответ на кризис, вызванный COVID-19, мы с другими странами в ближайшие дни подготовим новую важную инициативу», — написал французский лидер на своей странице в Twitter.

Ранее состоялся телефонный разговор Трампа и Макрона, в ходе которого они обсудили необходимость быстро решить проблемы, вызванные пандемией коронавируса и минимизировать ее экономические последствия.

Напомним, по состоянию на 26 марта число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 500 тыс. человек. Общее число погибших от коронавируса составило 22 993 человека.

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