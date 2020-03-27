Москва, , 01:07 — REGNUM Статья в итальянской газете La Stampa о российской поддержке Италии в борьбе с коронавирусом инспирирована противниками России, написал член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Все руководство Италии, все итальянцы благодарят Москву. И только La Stampa — против», — ответил сенатор.

Он добавил, что антироссийская статья не способна изменить общественное мнение в Италии.

Напомним, La Stampa ранее написала, что оказываемая Россией помощь «бесполезна», так как 80% российской техники якобы не способно помочь в борьбе с коронавирусом.

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