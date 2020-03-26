Рим, , 22:30 — REGNUM Документ, составленный по итогам саммита ЕС, не одобрили итальянские власти, сообщает 26 марта ANSA.

Соответствующее заявление сделал итальянский премьер-министр Джузеппе Конте на саммите ЕС. Он отказался ставить подпись под итоговым документом.

Отмечается, что Италия на переговорах добилась, чтобы из этого документа убрали упоминание Европейского механизма стабильности, который там указывался как инструмент по аккумулированию кредитных средств на борьбу с распространением вируса SARS-CoV-2.

Несмотря на то, что ЕС согласился на исключение этого пункта, Конте всё равно не ставит подпись под документом.

Напомним, Европейский стабилизационный механизм является постоянно действующим фондом финансовой стабилизации стран ЕС.