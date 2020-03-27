Тегеран, , 07:24 — REGNUM Секретарь Высшего Совета национальной безопасности (СНБ) Ирана контр-адмирал Али Шамхани заявил, что борьба с коронавирусом, также известным как COVID-19, продемонстрировала мощь иранской инфраструктуры. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 26 марта.

Он сделал эти замечания в своем Twitter-аккаунте, где также отметил: «До Исламской революции Исламская Республика Иран была сильно зависима от медицинских услуг зарубежных стран, однако уже после революции чудо инфраструктуры страны отразилось на успешной борьбе с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией».

«Увеличение числа больниц и университетов, а также специалистов в области медицинских наук в различных частях страны является уникальным и редким достоянием страны в целях охраны здоровья людей», — отметил высокопоставленный чиновник.

Ранее глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 10 45 человек из общего числа 29 406 инфицированных коронавирусом выжили, а 2234, к сожалению, умерли от смертельного вируса.