Москва, , 19:43 — REGNUM Пенсионеров, пожилых людей, лиц старше 65 лет не будут наказывать за нарушение самоизоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявил первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).

Поправки в Уголовный кодекс и КоАП предполагают штрафы для тех, кто нарушил режим карантина.

«Речь идёт о том, кто должен пройти самоизоляцию в силу того, что контактировал с носителем коронавируса, кто приехал из-за рубежа и нарушает этот режим, сбежавшие из больницы. А те, кому 65 лет и старше не хочет дома сидеть — их не будут наказывать», — сообщил Емельянов.

Штрафы на «легкомысленное отношение» к карантину составят до 1 млн рублей, уголовная ответственность предполагает до семи лет лишения свободы.

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