Вашингтон, , 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.

Американский прокурор заявил, что вместе с Мадуро обвиняются ещё три человека, в том числе экс-глава внешней разведки и глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы.

Американцы намерены взять Мадуро и остальных обвиняемых под стражу. Вопрос, как это сделать, сейчас обсуждается в генпрокуратуре Штатов.

Отметим, что решение Вашингтона принято на фоне призыва ООН смягчить санкции в отношении наиболее уязвимых к эпидемии коронавируса стран, к числу которых отнесли и Венесуэлу.

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