Москва, , 19:15 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова отреагировала на статью туринской газеты La Stampa (Италия), в которой некий анонимный источник из итальянских правящих кругов утверждает, что 80% той помощи, что Россия отправила в Италию является «абсолютно бесполезной или мало полезной» для республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, статья в газете La Stampa носит провокационный характер. В ней, в частности, указывается, что та помощь, которую Италии присылает Китай, якобы намного более полезна в условиях пандемии коронавирусной инфекции, чем бригады военных вирусологов и военная дезинфицирующая техника, которых прислала Россия.

Также утверждает, что российская помощь Италии, это «просто предлог» для того, чтобы заслать в страну НАТО российских военных.

«Российские военные свободно передвигаются по территории Италии, в нескольких шагах от баз НАТО», — сказано в материале.

При этом издание ссылается на некий анонимный источник во власти.

Представитель МИД России обратила внимание, что газета не называет свой источник.

«Моё мнение простое: почему комментировали им неназванные источники?» — сказала Захарова.