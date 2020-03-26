Москва, , 19:05 — REGNUM Италия пожинает плоды приватизации здравоохранения, которой занималась несколько десятилетий. Сейчас выясняется, что борьба с эпидемией — это, во-первых, прежде всего, системный подход. Во-вторых, этот системный подход может быть только государственным. Так прокомментировала депутат Госдумы Елена Панина («Единая Россия») заявление итальянской газеты La Stampa, которая назвала 80% российской помощи бесполезной, ссылаясь на анонимные источники в правительстве.

«Такому отношению, и анонимности есть объяснение. И дело совсем не в неблагодарности. Если бы дело было только в неблагодарности, то Бог им судья. Всем зачтется. Ситуация для Италии намного хуже. Скорее всего, чиновники от здравоохранения просто не знают, как российской высокотехнологичной помощью воспользоваться» — подчеркнула депутат.

«А вот с государственным управлением в условиях эпидемии в Италии главная проблема. В результате врачи, оказавшиеся на передовой борьбы с болезнью, проявляют чудеса самоотверженности, но не способны компенсировать управленческую некомпетентность и отсутствие противоэпидемической структуры в итальянском здравоохранении.

Так что не наша помощь бесполезна, а итальянская система частного здравоохранения не может ее эффективно применить. А вот это уже трагедия для Италии. И урок для нас» — отметила Елена Панина.