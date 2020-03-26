Мессина, Италия, , 18:00 — REGNUM В министерстве внутренних дел Италии считают недопустимыми выражения, использованные мэром Мессины Катено Де Лукой, и считают возможным привлечь его к ответственности, заявила глава ведомства Лучана Ламорджезе в четверг, 26 марта.

Ранее мэр Мессины в крайне острой форме обвинил правительство в бездействии и неспособности остановить поток граждан, прибывающих в город из других регионов, а также пообещал, что «закроет всё сам».

Органы власти разных уровней должны взаимодействовать и помогать друг другу, уверены Ламорджезе.

Как сообщалось ранее, 22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на 25 марта, от коронавируса в Италии умерли 7503 человек, количество жертв за сутки выросло на 683 (на 10%). Выздоровели 9362 человек, днем ранее этот показатель составлял 1036 (рост на 12%). Всего коронавирусом заражены (с учетом погибших и выздоровевших) 74 386 человек, это на 3491 (на 6%) больше, чем днем ранее.