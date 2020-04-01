Москва, , 07:09 — REGNUM Удивительно, но факт: все утверждения о якобы «большей устойчивости» либеральной политической системы к внешним потрясениям не выдерживают никакой проверки реальностью. Почему вспышка короновируса вновь подтверждает большую жизнеспособность социалистических конструкций с уклоном в авторитаризм, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Многопартийное государство и рыночная экономика — такие полезные, когда надо достигать баланса интересов — оказываются просто гирями на ногах политического субъекта, когда от баланса интересов приходится переходить к эффективным и быстрым действиям. Пример Китая, очень быстро подавившего эпидемию на своей территории, доказал эффективность административной системы, а бедствия и неспособность с ними справиться выставили не в лучшем свете Европу и США.

Россия здесь оказалась посередине, как страна, которая еще помнит, как надо осуществлять управления в час тяжелых испытаний. Но что особенно интересно — сделает ли российское политическое общество выводы из данной ситуации. Если да, то либеральные институты должны быть трансформированы в нечто более жизнеспособное.

Читайте статью Александра Халдея «Стресс-тест на коронавирус для российского капитализма».