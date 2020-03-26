Богор, Индонезия, , 14:08 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо немедленно вернулся в президентский дворец в Богоре для участия в чрезвычайном онлайн-саммите G20, сообщает Kompas.

Известно, что президент Индонезии вернулся в Богор после участия в похоронах своей матери, которые прошли в округе Каранганьяр провинции Центральная Ява.

«В Богоре в 19:00 по местному времени состоится онлайн-конференция между лидерами G20 по вопросу COVID-19», — сообщили в правительстве Индонезии.

Как передавало ИА REGNUM, на саммите G20 Джоко Видодо будет поощрять глобальную солидарность и скоординированные действиям по борьбе с коронавирусом.

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