Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM В Петербурге депутаты предлагают запретить продавать зажигалки детям и подросткам. С инициативой выступили парламентские единороссы, документ уже внесен на рассмотрение ЗакСа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову внушает «серьезную тревогу» смертность подростков «от вдыхания бытового газа».

Депутаты предлагают внести поправки в городской закон «Об административных правонарушениях», а также отдельным законодательным актом прописать ограничения розничной продажи «товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы и используемых для личных и бытовых нужд граждан».

Речь идет в том числе об обыкновенных зажигалках. Граждане за такую продажу могут быть оштрафованы от 3 до 5 тыс. рублей, должностные лица — от 10 до 20 тыс., юридические — до 50 тыс. рублей.

Единороссы утверждают, что в России вдыхание газа стало видом токсикомании, из-за чего за три года погиб 361 ребенок. В 2016 году было зафиксировано 65 таких случаев, а в 2018 году — уже 154.

«Новая угроза требует принятия срочных мер законодательного характера. Необходимо принять жесткое решение и запретить продажу газосодержащих емкостей, газовых зажигалок лицам, не достигшим 18 лет. Лучше остановить новую эпидемию токсикомании на начальном этапе, потому что впоследствии борьба с ней потребует уже гораздо больших средств и усилий. Кроме того, эти товары в руках детей являются постоянным источником пожарной опасности», — уверен Макаров.

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