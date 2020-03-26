Сухум, , 13:23 — REGNUM Указ о переносе призыва на военную службу для профилактики распространения коронавируса подписал исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба. Текст документа 26 марта опубликовала президентская пресс-служба.

«Перенести срок призыва на военную службу с 1 апреля 2020 года на 1 мая 2020 года», — говорится в указе.

Время срочной службы тех, кто состоит в вооруженных силах Абхазии, не меняется. В этом же указе говорится об увольнении всех, чей срок службы подошел к концу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии с 25 марта по 7 апреля введены строгие ограничения в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции. Закрыты рынки, остановлена работа общественного транспорта, продлены школьные каникулы.

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