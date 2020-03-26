Тбилиси, , 09:54 — REGNUM Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель назвал Грузию лучшим местом, где он бы мог оказаться в это трудное время, которое наступило. Это обращение в связи с пандемией коронавируса было опубликовано 25 марта на сайте делегации ЕС в Тбилиси.

Харцель отметил, что распространение коронавируса сильно изменило мир. В контексте ситуации в Испании и Италии он поздравил Грузию с тем, что она правильно отреагировала на происходящее и начала активно действовать на ранних этапах.

«Я лично считаю, что Грузия — лучшее место, где я мог бы оказаться в это трудное время. Берегите себя и продолжайте совместные усилия», — заявил Харцель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 21 марта введено чрезвычайное положение для профилактики распространения коронавирусной инфекции. При подозрении, что в одном из районов может находится значительное количество зараженных, в городах Марнеули и Болниси был введен строгий карантин.

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