Бердск, Новосибирская область, , 06:38 — REGNUM Отдел транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска обратился к родителям с просьбой ограничить посещение детьми общественных мест и по возможности сократить время поездок в общественном транспорте. Сделано это «в целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом».

В мэрии Бердска уточнили, что в образовательных учреждениях города введено дистанционное обучение учащихся и продлены весенние каникулы в школах.

«Уведомляем вас о том, что для школьников города Бердска в период с 18 марта по 1 апреля 2020 года бесплатный проезд в автобусах не предусмотрен», — уточнили в отделе транспорта и дорожного хозяйства.