Пекин, , 04:20 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, что Китай готов к сотрудничеству со всеми прочими сторонами в координации борьбы с пандемией нового коронавируса, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

Телефонный разговор состоялся в преддверии экстренного теле-саммита лидеров стран G20 по координации борьбы с пандемией COVID-19. Китайский лидер отметил, что Меркель проявила поддержку и симпатию китайскому народу во время вспышки эпидемии в Китае. А теперь, когда Германия встала перед лицом кризиса, китайский народ отвечает взаимностью.

По словам председателя Си, вирусы не знают границ и являются общим вызовом для всего человечества, потому что никто не может уберечься от него по национальному признаку. В то же время, Китай, Германия и Евросоюз показали свое единство в борьбе, считает китайский лидер.