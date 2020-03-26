Веллингтон, , 03:15 — REGNUM Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 51 человека в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии, признал свою вину на заседании суда, сообщает газета New Zealand Herald.

По данным газеты, 29-летний обвиняемый признал себя виновным в убийстве 51 человека на заседании суда в Крайстчерче.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта 2019 в городе Крайстчерч в Новой Зеландии мужчина открыл огонь из оружия по прихожанам двух мечетей. В результате теракта погиб 51 человек, еще 40 были ранены. В течение нескольких заседаний суда обвиняемый Брентон Таррант отрицал свою вину в совершении преступления.

Читайте ранее в этом сюжете: Годовщина атаки в Крайстчерче: власти усилили патрулирование у мечетей