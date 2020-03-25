Дамаск, , 18:31 — REGNUM Сирийские военные и жители селения Хаму заблокировали движение колонны военных США в провинции Хасака, сообщает 25 марта сирийский телеканал «Аль-Ахбар».

Американская военная колонна из шести единиц техники была вынуждена развернуться и убраться восвояси.

Напомним, аналогичный случай произошёл в этом же месте 23 марта, когда колонна США из 11 единиц техники не смогла пройти через селение Хаму и расположенный там блокпост сирийских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США действуют на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения правительства САР.

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