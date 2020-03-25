Москва, , 17:56 — REGNUM Совет Думы 26 марта обсудит законодательные меры, необходимые для реализации поручений президента РФ Владимира Путина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

«Все необходимые для реализации поручений президента РФ законодательные меры мы обсудим завтра на дополнительном заседании Совета Госдумы, чтобы в приоритетном порядке выйти на их рассмотрение на следующей неделе», — заявил Володин.

Он сообщил, что «Госдума на следующей неделе будет работать в режиме пленарных заседаний для того, чтобы решить поставленные задачи».

Володин обратил внимание на то, что президент страны в своем обращении обозначил, что ключевой приоритет сейчас — это максимальная защита жизни и здоровья наших граждан.

«Главой государства предложен комплекс системных мер, которые позволят защитить наиболее социально уязвимых граждан — пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, семьи с детьми, тех, кто оказался в непростых жизненных обстоятельствах или заболел, а также поддержать малый и средний бизнес», — сказал Володин.

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