Москва, , 16:45 — REGNUM На фоне кризиса особую поддержку получат семьи с детьми. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.

«Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно», — заявил Путин. Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детские сады, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребёнком, отметил он.

«Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, то поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне», — указал Путин.

Он также просил губернаторов ускорить передачу необходимой информации из региональных загсов в налоговые службы.

«Это принципиально важно, чтобы начать выплаты. Обратите на это внимание», — добавил президент.