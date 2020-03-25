Киев, , 14:30 — REGNUM Правительство Украины рассмотрит возможность введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране на 30 дней, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 марта на заседании правительства.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация на Украине продолжает ухудшаться

«Поэтому сегодня Кабмин рассмотрит вопрос введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и перевод в режим ЧС единой государственной системы гражданской защиты», — рассказал он.

Шмыгаль добавил, что все карантинные мероприятия также продлят на 30 дней.

«Прошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, а только консолидирует усилия для преодоления угрозы», — отметил премьер-министр Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожье выявили коронавирус у четырёх человек. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Читайте также: В украинском Запорожье объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса