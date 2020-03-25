Киев, 25 марта 2020, 14:30 — REGNUM Правительство Украины рассмотрит возможность введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране на 30 дней, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 марта на заседании правительства.
Он отметил, что эпидемиологическая ситуация на Украине продолжает ухудшаться
Шмыгаль добавил, что все карантинные мероприятия также продлят на 30 дней.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Запорожье выявили коронавирус у четырёх человек. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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