Москва, , 11:48 — REGNUM Намеренное нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания, предлагается квалифицировать как терроризм. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, об этом заявил один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Если же имело место умышленное причинение смерти одного и более лиц в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия (ст. 205, 213, 281 УК РФ)», — пояснил Крашенинников.

Согласно законопроекту, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряжённое с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, предлагается наказывать штрафом от 1 млн до 2 млн рублей, либо лишением права на профессию на срок до 5 лет, либо лишением свободы до 5 лет.

В случае если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

Расследование данной, тяжкой категории преступлений отнесено к ведению следователей Следственного комитета РФ, менее тяжкие категории — к ведению следователей полиции.

Госдума может обсудить законопроект в первом чтении уже 31 марта.

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