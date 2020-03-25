Киев, , 08:56 — REGNUM Введение чрезвычайного положения (ЧП) на Украине не нужно для эффективной борьбы с распространением коронавируса, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщило 24 марта издание «Украинская правда».

По его словам, существующих возможностей достаточно, а главной мерой для остановки коронавируса является карантин.

«Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах… Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему», — рассказал Аваков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аваков заметил, что в случае долгого карантина граждане Украины могут столкнуться с нехваткой еды и лекарств, потому что у них нет накоплений, и они не могут себе позволить не работать.

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