Киев, 25 марта 2020, 08:56 — REGNUM Введение чрезвычайного положения (ЧП) на Украине не нужно для эффективной борьбы с распространением коронавируса, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщило 24 марта издание «Украинская правда».
По его словам, существующих возможностей достаточно, а главной мерой для остановки коронавируса является карантин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аваков заметил, что в случае долгого карантина граждане Украины могут столкнуться с нехваткой еды и лекарств, потому что у них нет накоплений, и они не могут себе позволить не работать.
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