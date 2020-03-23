Киев, , 09:34 — REGNUM Граждане Украины не имеют накоплений и вскоре могут столкнуться с отсутствием денег на еду и лекарства, написал глава МВД Украины Арсен Аваков 22 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что на Украине многие семьи живут от зарплаты до зарплаты, закрытие предприятий и бизнеса из-за карантина является для них критичным.

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства. Для многих это проблема и страх №1 сейчас. Это, увы, факт, который нельзя не учитывать», — заявил Аваков.

Он предложил правительству ввести ряд мер, позволяющих людям безболезненно пройти карантин. В частности, Аваков призвал выплачивать людям пособие по вынужденной безработице, ввести льготы на оплату коммунальных услуг в размере 50−75%, запретить банкам начислять проценты по кредитам граждан, а также запретить госпредприятиям увольнять работников или отправлять их в неоплачиваемый отпуск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Украины Илья Емец призвал власти объявить режим чрезвычайного положения для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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