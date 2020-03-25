Нур-Султан, , 08:12 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал предоставить Казахстану гуманитарную помощь медицинскими изделиями. Об этом китайский лидер заявил 24 марта во время телефонного разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Си Цзиньпин поблагодарил Казахстан за поддержку в борьбе против коронавируса: «Вы в полной мере продемонстрировали верность пословицы «друг познается в беде».

Он также положительно оценил решительные меры Казахстана в борьбе с коронавирусной угрозой. Токаев, в свою очередь, отметил, что Китай продемонстрировал потенциал централизованной управленческой системы и её способность решать кризисные ситуации.

Напомним, в начале февраля Казахстан доставил в КНР 13,6 тонны гуманитарной помощи в виде медицинских изделий и индивидуальных средств защиты.

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