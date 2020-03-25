Токио, , 06:43 — REGNUM Конституционно-демократическая партия Японии (КДП) потребовала от японских властей объяснений по поводу переноса летних Олимпийских игр в Токио, сообщает агентство Kyodo.

«На подготовку затрачены огромные суммы денег налогоплательщиков, мы хотим услышать объяснения», — заявил представитель КДП Дзюн Адзуми.

Также эту позицию поддержали и остальные оппозиционные партии страны. Они также обратились с требованием провести дебаты по вопросу переноса Олимпиады.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился перенести Олимпийские игры в Токио на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Точные сроки проведения мероприятия пока не сообщаются.

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