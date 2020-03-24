Нью-Дели, , 18:04 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о полной изоляции страны с полуночи 25 марта как минимум на три недели из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-служба правительства Индии.

Напомним, что в Индии на утро 24 марта было зарегистрировано около 500 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Индии довольно слабая система здравоохранения и с реальной пандемией она вряд ли справится.

В связи с этим власти решили пойти на полное закрытие страны, чтобы сократить возможные каналы дальнейшего проникновения коронавируса.