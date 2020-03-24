Бишкек, , 16:06 — REGNUM В ходе внеочередного заседания парламента Киргизии депутаты большинством голосов поддержали решение президента Сооронбая Жээнбекова ввести в некоторых регионах страны режим чрезвычайного положения с 25 марта по 15 апреля 2020 года.

Эту инициативу, а также решение о введении в столице республики комендантского часа и назначении комендантом Бишкека замглавы МВД Алмазбека Орозалиева проголосовали 104 из 105 зарегистрировавшихся на заседании депутатов (в парламенте Киргизии числятся 120 депутатов).

Помимо этого, парламентарии поддержали предложения правительства о введение режима чрезвычайного положения в Ошской и Джалал-Абадской областях Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Киргизии зарегистрировано в общей сложности 42 человека, у которых подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

Большинство из них являются паломниками, которые заразились во время посещения мусульманских святынь в Саудовской Аравии, а также их родственники, соседи и другие лица, контактировавшие с ними. Один зараженный вернулся в республику из Франции.

Еще 96 киргизстанцев, у которых подозревают заражение коронавирусом, в настоящее время находятся в медицинских учреждениях, где должны будут пройти более детальное обследование.