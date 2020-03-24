Приштина, , 15:51 — REGNUM Вечером, 23 марта, правительство самопровозглашенного Косово приняло решение в качестве превентивной меры ограничить свободу передвижения граждан. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, в период с 10:00 до 16:00 и с 20:00 до 5:00 гражданам запрещается выходить на улицу и садиться за руль.

Перемещения разрешается только для медицинских целей, для нужд производства, снабжения и продажи ключевых товаров — пищи для людей и домашних животных, а также для совершения мероприятий, связанных с борьбой с пандемией. Также исключение делается для работников ряда министерств.

Запрещается сбор людей в любых пространствах — закрытых и открытых. В случае похорон к участию допускаются только самые близкие родственники.

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