Минск, , 13:47 — REGNUM Единую базу невыездных граждан Белоруссия и Россия сформируют к 1 апреля, но запустят позже из-за технических вопросов. Об этом сегодня, 24 марта в Минске заявил журналистам начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

Он сообщил о получении от российских коллег списка из около 3 тыс человек с ограничением права выезда из Российской Федерации. Эти сведения будут интегрированы с белорусскими данными, которые будут переданы российским службам.

Обмен данными планируется завершить в марте, но запуск самого механизма будет позже. По словам Бегуна, после запуска системы в действие на рассмотрение вопроса о «невыездном», «если это не выходной день», будет уходить не более суток.

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Напомним, вопрос о формировании единой базы данных «невыездных» за пределы Союзного государства России и Белоруссии обсуждается почти 10 лет. За это время компетентные органы обменивались данными о «невыездных» — уклоняющихся от службы в армии, неплательщиков алиментов и прочих лиц. Однако единой базы данных так и не было создано.

В декабре 2019 года Александр Лукашенко наложил вето на подписание выработанного правительствами России и Белоруссии пакета «дорожных карт» по углублению экономической интеграции в формате Союзного государства. Среди согласованных правительствами мер были решения вопросов углубления взаимодействия таможенных, пограничных и иных служб России и Белоруссии.

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