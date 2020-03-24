Пермь, , 13:13 — REGNUM В Пермском крае глава Кунгура Сергей Гордеев подал в отставку, сообщают СМИ.

По данным информресурсов, чиновник побывал на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах. Вернувшись из заграничной поездки, Гордеев якобы намеревался выйти на работу, отказавшись от самоизоляции, как того требуют карантинные меры.

В настоящее время Сергей Гордеев находится на домашнем карантине. Согласно информации, опубликованной на сайте городской администрации 23 марта, в течение ближайших двух недель исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Олег Лихачев ввиду того, что глава города Сергей Гордеев находится на карантине. В мэрии подчеркнули, что градоначальник работает на удаленном доступе и находится в курсе всех событий.

Портал 59.ru, ссылаясь на собственный источник, сообщает, что существует практика, когда главы муниципальных образований должны предупреждать губернатора о планируемом отпуске. Сергей Гордеев в январе предупредил об отпуске, который запланировал провести в марте, но в то время не было столь масштабной эпидемии коронавируса. Гордеев улетел за рубеж, когда в регионе действовал режим повышенной готовности. Сам глава Кунгура считает, что его отпуск в ОАЭ не имел нарушений, поскольку режим повышенной готовности не запрещает чиновникам покидать пределы России.

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