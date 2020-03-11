Пермь, , 12:26 — REGNUM Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на заседании местного правительства выразил озабоченность работой главы Кунгура Сергея Гордеева в связи с ситуацией, которая складывается в муниципальном образовании со строительством здания для коррекционной школы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

«Очень много вижу и слышу недоработок именно по Кунгуру на уровне главы местного самоуправления. Собираюсь в ближайшее время посетить Кунгур. Вопрос со строительством школы необходимо включить как первостепенный. Если главу надо ускорить, то давайте ему поможем», — сказал Махонин.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина подчеркнула, что город нуждается в срочном строительстве объекта. Однако муниципалитет никак не может определиться с местом строительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, здание коррекционной школы по ул. Карла Маркса в Кунгуре признали аварийным в 2019 году. Детям организовали обучение на базе школы №12 им. В.Ф. Маргелова и Дома детского и юношеского туризма.

Напомним, ранее вокруг коррекционной школы разразился скандал. Родители выразили возмущение тем, что их детей хотят отправить в обычные школы. Воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья предложили отельные помещения, но родители посчитали, что ребята из двух школ будут пересекаться, находясь в одном здании, и возможны конфликты. Родительское сообщество решило обратить внимание на проблему коррекционной школы и пришло на фестиваль «небесная ярмарка» в футболках с картинкой и хештегом (#ОтстоимШколуКунгура#ШколуДляДетейОВЗ#ДаешьЗданиеШколеВцентре).

Мэр Кунгура посчитал действия родителей несогласованной акцией и обратился в заявлением прокуратуру. Впоследствии жалоба была отозвана.

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