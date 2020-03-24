Сеул, , 11:35 — REGNUM 23 марта президенты Южной Коре и Болгарии обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В своём письме, Мун Чжэ Ин отметил, что за эти тридцать лет была заложена крепкая основа для взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах, включая экономику, общество и культуру. Он также добавил, что сторонам укрепить сотрудничество в сфере атомной энергетики и сельского хозяйства благодаря активным обменам специалистов.

Румен Радев также подчеркнул развитие двусторонних отношений в различных областях, таких как энергетика и образование, а также отметил, что сделает все возможное для укрепления стратегического партнерства между Южной Кореей и Европейским союзом.

Известно, что в этом году по случаю 30-летия установления дипломатических отношений страны намерены провести ряд культурных мероприятий.