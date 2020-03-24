Москва, , 11:30 — REGNUM Проверки на нарушение трудового законодательства продолжатся. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта, об этом сообщил замглавы Минтруда Всеволод Вуколов в ходе заседания комитета Совфеда по соцполитике.

«На сегодняшний день в отношении именно трудового законодательства председателем правительства РФ дано поручение взять эти вопросы на контроль. Все проверки, связанные с нарушением трудового законодательства, будут проводиться. Этот вопрос урегулирован», — заявил Вуколов.

Ранее на фоне коронавируса и экономической ситуации в стране правительство РФ ввело ограничения на проверки малого и среднего бизнеса.

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