Джакарта, , 11:25 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо провел ограниченное совещание, посвященное проведению национального экзамена в 2020 году в разгар вспышки коронавируса, сообщает Kompas.

«Мы знаем, что коронавирус Covid-19 очень подрывает образовательный процесс в стране. Мы также ввели обучение на дому, чтобы предотвратить распространение коронавируса», — заявил Джоко Видодо, открывая встречу.

По словам главы государства, в настоящее время есть три варианта: провести национальный экзамен; перенести проведение экзамена на более поздний срок; полностью отменить проведение экзамена.

Речь идет о 8,3 миллионах учащихся в 106 000 учебных заведениях по всей стране.

Известно, что президент решил отменить проведение национального экзамена в 2020 году. Это решение состояло в том, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19 в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Индонезии есть 125 000 наборов экспресс-тестов на коронавирус.

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