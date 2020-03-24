Киев, , 10:35 — REGNUM Украина продолжит выполнять свои обязательства перед международными кредиторами в полном объёме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Украины.

«Несмотря на новые вызовы, правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Украина подготовлена к новому кризису гораздо лучше, чем к прошлым — международные резервы находятся на рекордно высоком уровне, инфляция низкая, а бюджет сбалансирован.

Министерство финансов Украины продолжит выполнять среднесрочную стратегию управления госдолгом и выполнит обязательства перед кредиторами, несмотря на сложную ситуацию, которая возникла из-за распространения коронавируса.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Национальном банке страны рассчитывают на увеличение кредитования МВФ до $10 млрд. Потребность в деньгах на Украине обосновывают борьбой с распространением коронавируса 2019-nCoV.

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